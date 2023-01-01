Президент Южной Кореи заявил о необходимости пенсионной реформы

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в своем новогоднем обращении заявил о необходимости проведения реформ в сфере трудовых отношений, пенсионной системы и образования. Запись его выступления в воскресенье привел телеканал SBS News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Страна, обеспокоенная преследованием корыстных интересов и увеличением ренты, не имеет будущего. Более нельзя откладывать реформы в сфере трудовых отношений, образования и пенсионной системы, от них зависит будущее страны и судьба последующих поколений", - сказал президент. Юн Сок Ёль обещал "установить справедливость" и верховенство закона в отношениях рабочих и управляющих, чтобы избежать "ненужных трудовых конфликтов", а также улучшить ситуацию с безопасностью на производственных площадках.

Южнокорейский лидер добавил, что реформа образования может помочь с диспропорциями в региональном развитии, на высоком уровне образованности населения основана конкурентоспособность страны.