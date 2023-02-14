Канада призвала своих граждан избегать поездок в Белоруссию

Министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан не посещать Белоруссию. Об этом сообщается на официальном сайте канадского МИД, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Избегайте любых поездок в Белоруссию из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной", - сказано в сообщении. Там также отмечается, что возможности посольства Канады в Польше по предоставлению консульских услуг в Белоруссии ограничены. Гражданам Канады рекомендуется покинуть Белоруссию коммерческим путем, уточнили в ведомстве.

13 февраля МИД Франции призвало граждан воздержаться от поездок в Белоруссию, а тем, кто уже находится в стране, было рекомендовано ее покинуть.