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Канада призвала своих граждан избегать поездок в Белоруссию

В мире Материалы 14 февраля 2023 01:41 (UTC +04:00)
Канада призвала своих граждан избегать поездок в Белоруссию

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Министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан не посещать Белоруссию. Об этом сообщается на официальном сайте канадского МИД, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Избегайте любых поездок в Белоруссию из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной", - сказано в сообщении. Там также отмечается, что возможности посольства Канады в Польше по предоставлению консульских услуг в Белоруссии ограничены. Гражданам Канады рекомендуется покинуть Белоруссию коммерческим путем, уточнили в ведомстве.

13 февраля МИД Франции призвало граждан воздержаться от поездок в Белоруссию, а тем, кто уже находится в стране, было рекомендовано ее покинуть.

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