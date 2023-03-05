Лимит госдолга КНР в 2023 году составит более $4 трлн

Лимит госдолга центрального бюджета КНР в 2023 году составит более 29,8 трлн юаней (около $4,3 трлн). Об этом говорится в проекте бюджета на 2023 год, опубликованном в воскресенье на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2023 году лимит госдолга центрального бюджета составит 29,8 трлн юаней ($4,3 трлн), лимит обычных долгов местных правительств - 16,5 трлн юаней ($2,4 трлн), а лимит их целевых долгов - 25,6 трлн юаней ($3,7 трлн)", - говорится в документе.