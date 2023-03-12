Археологи обнаружили в Китае крупный комплекс гробниц времен династии Тан

Ученые из Института археологии провинции Шаньси обнаружили 58 гробниц времен династии Тан в Китае. Об этом сообщает Heritage Daily, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Группа захоронений состоит из небольших и средних подземных гробниц прямоугольной, трапециевидной или неправильной формы.

В двух гробницах ученые обнаружили каменные эпитафии, датированные 795 и 810 годами нашей эры, которые украшены резьбой, окруженной двенадцатью символами китайского зодиака.

В ходе раскопок ученые обнаружили более 300 артефактов: многочисленные бронзовые зеркала и несколько кувшинов, горшков и мисок с желтой и белой глазурью. Зеркала в основном имеют круглую форму, а некоторые экземпляры - форму цветка.

Династия Тан правила в Китае с 618 по 907 год нашей эры. За ней последовал период пяти династий и десяти королевств. Ученые отметили, что открытый ими участок стал самым масштабным захоронением гробниц времен этой династии, найденных в городском округе Датун. Открытие предоставит важную информацию для понимания политики, экономики, культуры и похоронных обычаев при династии Тан.