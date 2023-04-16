Страны G7 заявили о допустимости инвестиций в сфере природного газа

Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран Группы семи (G7) на переговорах в городе Саппоро заявили о допустимости инвестирования в сфере разработки природного газа для предотвращения нехватки ресурсов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи, распространенном в воскресенье Министерством охраны окружающей среды Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инвестиции в газовый сектор могут быть уместны, чтобы помочь устранить потенциальный дефицит рынка, спровоцированный кризисом", - говорится в заявлении.

Участники переговоров также условились, что использование водорода и аммиака может быть эффективным в контексте осуществления процесса декарбонизации. Кроме того, они указали на потенциал АЭС в вопросе выработки доступной электроэнергии, а также ради обеспечения глобальной энергетической безопасности.