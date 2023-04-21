Участники Каспийского энергетического форума обсудили развитие нефтегазового комплекса

Пятнадцатый Каспийский энергетический форум прошел в четверг в Москве, представители стран региона обсудили энергетическую безопасность, экологию и развитие нефтегазового комплекса в регионе. По итогам мероприятия подписаны несколько соглашений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Площадкой форума выступил Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе. Представители из России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана приняли участие в смешанном формате - очно и онлайн. В течение дня были проведены сессии и круглые столы, посвященные взаимодействию в целях обеспечения энергетической безопасности, геологоразведочным работам, добыче, переработке и транспортировке нефти и газа, перспективам зеленой энергетики и импортозамещению оборудования.

Представители научных учреждений и предприятий нефтегазового комплекса выступили с докладами, а также внесли предложения по развитию сотрудничества. Форум позволил участникам обменяться мнениями по актуальным для региона вопросам. Даже в перерывах между заседаниями участники продолжали с интересом обсуждать поднятые в докладах темы, делились опытом исследований и обменивались контактами, чтобы продолжить взаимодействие.