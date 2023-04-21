В Колумбии при взрыве в шахте погибли три горняка

Как минимум три человека погибли в результате взрыва в угольной шахте в Кукунубе, еще четыре горняка числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило в четверг национальное агентство по горному делу страны на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Агентство сообщает, что, по предварительным данным, после взрыва в угольных шахтах в Кукунубе, департамент Кундинамарка, четверо рабочих были спасены, четверо пропали. Были обнаружены тела трех человек, их доставляют на поверхность", - говорится в сообщении.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. Причины происшествия пока не установлены.