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В Колумбии при взрыве в шахте погибли три горняка

В мире Материалы 21 апреля 2023 04:19 (UTC +04:00)
В Колумбии при взрыве в шахте погибли три горняка

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Как минимум три человека погибли в результате взрыва в угольной шахте в Кукунубе, еще четыре горняка числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило в четверг национальное агентство по горному делу страны на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Агентство сообщает, что, по предварительным данным, после взрыва в угольных шахтах в Кукунубе, департамент Кундинамарка, четверо рабочих были спасены, четверо пропали. Были обнаружены тела трех человек, их доставляют на поверхность", - говорится в сообщении.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. Причины происшествия пока не установлены.

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