В Лондоне в ходе коронации Карла III полиция задержала 52 человека

Полиция произвела 52 задержания в Лондоне, обеспечивая общественный порядок в ходе коронации Карла III. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу Скотленд-Ярдом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности 52 человека были задержаны в связи с такими правонарушениями, как хулиганство, нарушение общественного порядка, нарушение спокойствия и сговор с целью нарушения общественного порядка. Все задержанные остаются под стражей", - говорится в заявлении. Среди других причин задержаний: сексуальные домогательства, оскорбления на религиозной почве, незаконное ношение холодного оружия.

Среди задержанных - члены антимонархической группы Republic, включая ее лидера Грэма Смита, и 18 активистов кампании общественного неповиновения Just stop oil. Как отмечают в Скотленд-Ярде, полицейские по-прежнему ведут диалог с участниками мирной акции протеста противников монархии, собравшихся в субботу утром на Трафальгарской площади.