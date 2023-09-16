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Telegram запустил криптовалютный кошелек TON Space

В мире Материалы 16 сентября 2023 07:22 (UTC +04:00)
Telegram запустил криптовалютный кошелек TON Space

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Мессенджер Telegram интегрировал в приложение криптовалютный кошелек на базе Open Network (TON) для своих более чем 800 млн активных пользователей. Кошелек под названием TON Space будет доступен через настройки мессенджера.

Как передает Trend, с 13 сентября пользователи кошелька Telegram Wallet получили доступ к TON Space. Начиная с ноября этого года такая же возможность будет предоставлена пользователям по всему миру, кроме США и некоторых других стран.

Отметим, что Open Network - технология децентрализованной компьютерной сети на основе блокчейна, разработанная командой Telegram.

В июле 20203 года в приложение внедрили возможность принимать платежи в криптовалюте через сервис Wallet Pay. Инструмент можно интегрировать в любой бот или сервис в Telegram для оплаты в биткоинах или USDT.

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