Telegram запустил криптовалютный кошелек TON Space

БАКУ /Trend/ - Мессенджер Telegram интегрировал в приложение криптовалютный кошелек на базе Open Network (TON) для своих более чем 800 млн активных пользователей. Кошелек под названием TON Space будет доступен через настройки мессенджера.

Как передает Trend, с 13 сентября пользователи кошелька Telegram Wallet получили доступ к TON Space. Начиная с ноября этого года такая же возможность будет предоставлена пользователям по всему миру, кроме США и некоторых других стран.

Отметим, что Open Network - технология децентрализованной компьютерной сети на основе блокчейна, разработанная командой Telegram.

В июле 20203 года в приложение внедрили возможность принимать платежи в криптовалюте через сервис Wallet Pay. Инструмент можно интегрировать в любой бот или сервис в Telegram для оплаты в биткоинах или USDT.