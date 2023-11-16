Совбез ООН принял резолюцию по гуманитарным паузам в секторе Газе

БАКУ /Trend/ - Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о призыве к срочным и продолжительным гуманитарным паузам в боевых действиях в секторе Газа, сообщили в ООН, передает Trend.

Согласно информации, документ был подготовлен Мальтой. За документ проголосовали 12 стран, а еще три воздержались.

В начале заседания постпред РФ Василий Небензя предложил поправку, призывающую к мгновенному перемирию в секторе Газа. Пять стран поддержали предложение, одна (США) проголосовала против, а девять воздержались. Поправка не была принята, так как не набрала необходимого количества голосов.