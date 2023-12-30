Модуль Resilience с минивездеходом отправится к Луне в конце 2024 года

БАКУ /Trend/ - Японская частная космическая компания ispace продемонстрировала работу над космическим аппаратом Resilience («Стойкость»), который планируют запустить к Луне зимой следующего года.

Об этом сообщает официальный аккаунт предприятия в социальной сети X, передает Trend.

Модуль Resilience будет оснащен маленьким вездеходом для исследования лунной поверхности.

Будущая миссия станет второй попыткой ispace оказаться на Луне. В декабре 2022 года компания отправила к спутнику Земли спускаемый аппарат Hakuto-R. Устройство назвали в честь белого кролика , который живет на Луне в соответствии с народными легендами.

Hakuto-R достиг орбиты спутника, но потерпел крушение из-за ошибки в расчетах.

В 2026 году ispace рассчитывает запустить третью лунную миссию, для которой разрабатывается новый посадочный модуль Apex.