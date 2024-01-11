Катар примет Кубок Азии по футболу в 2024 году

БАКУ /Trend/ - В 2024 году Кубок Азии по футболу пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля, с участием 24 национальных сборных, передает Trend.

Список участников включает команды из Катара, Китая, Таджикистана, Ливана, Узбекистана, Австралии, Сирии, Индии, Палестины, ОАЭ, Гонконга, Японии, Индонезии, Ирака, Вьетнама, Южной Кореи, Малайзии, Иордании, Бахрейна, Саудовской Аравии, Таиланда, Кыргызстана и Омана.

Жеребьевка, прошедшая в мае 2023 года, распределила участников на шесть групп. Турнир будет проводиться на восьми стадионах, включая шесть арен, использованных во время Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Организаторы отметили, что матч открытия турнира состоится в пятницу, выходной день в Катаре, а финальная игра пройдет в выходные дни для удобства болельщиков.

Групповой этап матчей запланирован с 12 по 25 января, 1/8 финала пройдут с 28 по 31 января, 1/4 финала - 2 и 3 февраля, полуфинальные игры - 6 и 7 февраля. Финал турнира состоится 10 февраля. Нововведение в этом турнире: матч за третье место не будет проводиться, как это было с 2019 года.