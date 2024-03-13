В сектор Газа прибыло более 200 грузовиков с гуманитарной помощью за сутки

БАКУ /Trend/ - 12 марта было осмотрено и пропущено в сектор Газа по меньшей мере 207 грузовиков с гуманитарной помощью.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях в соцсети X.

Отмечается, что 66% из этих грузовиков перевозили продукты питания, в то время как остальные доставляли медикаменты, воду и оборудование для организации работы пунктов временного размещения.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.