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Темпы роста экономики стран Азии в 2024 году могут составить 4,5%

В мире Материалы 26 марта 2024 08:44 (UTC +04:00)
Темпы роста экономики стран Азии в 2024 году могут составить 4,5%

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Темпы роста ВВП в странах Азии в текущем году могут достигнуть около 4,5%, согласно прогнозу, представленному в докладе "Экономические перспективы и прогресс интеграции в Азии - 2024", который был распространен в первый день работы Боаоского азиатского форума (БАФ) на Хайнане, передает Trend.

В докладе отмечается, что государства Азиатско-Тихоокеанского региона продолжат свое развитие, несмотря на внешние вызовы. В 2023 году регион демонстрировал темпы роста ВВП на уровне 4,3%.

Ожидается, что страны Азии сохранят высокие темпы экономического роста и в текущем году.

Боаоский азиатский форум, который проходит с 26 по 29 марта под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность", представляет собой важное событие, называемое "Восточным Давосом". На этом форуме подписываются важные соглашения и согласовываются позиции между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и других регионов.

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