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«Ливерпуль» нашел замену главному тренеру

В мире Материалы 9 апреля 2024 03:40 (UTC +04:00)
«Ливерпуль» нашел замену главному тренеру

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - «Ливерпуль» нашел замену главному тренеру Юргену Клоппу.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, команду возглавит Рубен Аморим.

Сообщается, что главный тренер «Спортинга» достиг предварительной договоренности с «Ливерпулем». С португальским специалистом подпишут трехлетний контракт. Стороны согласовали все детали финансовых вопросов.

Отметим, что с 2020 года «Спортинг» под руководством Аморима дважды выигрывал чемпионство и кубок страны.

В текущем сезоне лиссабонский клуб является лидером чемпионата с 71 очком.

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