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Джулиан Ассанж освободился из британской тюрьмы

В мире Материалы 25 июня 2024 04:15 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - WikiLeaks сообщила, что ее основатель Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш, где находился под стражей с 2019 года, и покинул Великобританию на самолете, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, после 1 901 дня в ее стенах. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт Станстед, где сел на самолет и улетел из Великобритании", - говорится в сообщении организации в соцсети X.

WikiLeaks также подтвердила информацию американского суда о заключении сделки о признании вины между Ассанжем и прокуратурой США. При этом, по данным организации, она еще не была "официально финализирована".

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