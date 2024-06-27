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Хуситы заявили о первом применении гиперзвуковой ракеты

В мире Материалы 27 июня 2024 07:40 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" впервые использовали гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море. С таким утверждением выступил военный представитель мятежников Яхья Сариа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вооруженные силы Йемена впервые раскрывают характеристики ракеты, поразившей израильское судно MSC Sarah V в Аравийском море. Это гиперзвуковая ракета местного производства, которая оснащена передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью", - написал представитель движения в Telegram-канале.

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