Хуситы заявили о первом применении гиперзвуковой ракеты

БАКУ /Trend/ - Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" впервые использовали гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море. С таким утверждением выступил военный представитель мятежников Яхья Сариа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вооруженные силы Йемена впервые раскрывают характеристики ракеты, поразившей израильское судно MSC Sarah V в Аравийском море. Это гиперзвуковая ракета местного производства, которая оснащена передовыми технологиями и способна поражать цели с максимальной точностью", - написал представитель движения в Telegram-канале.