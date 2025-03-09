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Сирийские силы безопасности обвинили "Хезболлах" в дестабилизации страны

В мире Материалы 9 марта 2025 11:05 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Ответственность за дестабилизацию Сирии лежит на ливанской группировке "Хезболлах".

Как передает Trend, об этом заявил представитель сил безопасности сирийской провинции Латакия Саджид ад-Дик.

По его словам, «Хезболлах» и зарубежные страны поддерживали некоторые партии и остатки сил, , поддерживающие бывшего президента Башара Асада, в нескольких районах сирийского побережья.

Он добавил, что силы безопасности «задержали пятерых человек, занимавших высокие должности в регионе при предыдущем режиме». По словам представителя новых сирийских властей, в настоящее время ситуация находится под контролем на 90 процентов.

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