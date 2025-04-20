Израильская армия нейтрализовала члена «Хезболлах», который занимался поставкой оружия

БАКУ /Trend/ - Израильская армия в воскресенье нейтрализовала в Ливане Хусейна Али Насра, члена «Хезболлах» и заместителя командира подразделения 4400.

Как передает Trend, об этом израильская армия на своем Telegram канале.

"В воскресенье ВВС, основываясь на данных разведки, нанесли удар по террористу Хусейну Али Насру, который был заместителем командира подразделения 4400", - говорится в публикации.

Сообщается, что он занимался контрабандой оружия в Ливан для восстановления военного потенциала «Хезболлах».