Почти вся территория Ракки освобождена от боевиков ИГ - Пентагон

17 октября 2017 20:55 (UTC+04:00)

Сирийский город Ракка на 90 процентов освобожден от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ),сообщил журналистам во вторник полковник американских Сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, передает ТАСС.

Трансляция брифинга велась по телесети министерства обороны США.

"После продолжавшейся четыре месяца операции более 90 процентов территории Ракки освобождено, - отметил он. - Нам известно о сообщениях о полном освобождении Ракки, однако мы ожидаем, что "Силы демократической Сирии" (СДС) будут встречать отдельные очаги сопротивления в Ракке".

По его оценкам, в этом городе осталось около 100 боевиков "ИГ".

Штурм Ракки, который ИГ провозгласила своей "столицей" в Сирии, начался 6 июня. Операцию проводила коалиция "Силы демократической Сирии", которая действует при поддержке США и состоит, преимущественно, из курдов.

Azernews Newspaper
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