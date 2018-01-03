Норвегия приостановила действие лицензий на экспорт оружия в ОАЭ

3 января 2018 15:10 (UTC+04:00)

Норвегия приняла решение о приостановке действующих лицензий, касающихся экспорта оружия и боеприпасов в Объединенные Арабские Эмираты, в связи с военным участием ОАЭ в Йемене. Об этом в среду сообщил МИД Норвегии, передает РИА Новости.

"После общей оценки ситуации в Йемене и возрастающего риска, связанного с военным участием Объединенных Арабских Эмиратов в Йемене, министерство иностранных дел приняло 19 декабря 2017 года решение о приостановке действующих лицензий на (экспорт) А-материалов (оружие и боеприпасы) в Объединенные Арабские Эмираты", — говорится в сообщении для прессы.

Решение означает, что новые экспортные лицензии выдаваться не будут, поясняет МИД Норвегии. В сообщении для прессы подчеркивается, что информации об использовании норвежских боеприпасов в Йемене у властей Норвегии нет и что решение в отношении лицензий стало с норвежской стороны выражением жесткой линии по вопросу оружия и экспорта.

"В Норвегии в целом действует очень строгий закон и соответствующие руководящие принципы в отношении экспорта оружия, боеприпасов и другого военного оборудования", — сказала глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёреиде, ее слова процитированы в сообщении для прессы. Подчеркивается также, что развитие военного конфликта в Йемене осенью 2017 года носило серьезный характер и что в этой связи имеется беспокойство по поводу гуманитарной ситуации в регионе. Поэтому МИД Норвегии внимательно следит за ситуацией в Йемене и проводит тщательную оценку каждой заявки на экспортную лицензию, "особенно с учетом риска использования норвежских военных материалов в Йемене и нарушения гуманитарного права", поясняется в сообщении для прессы.

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