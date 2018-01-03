В 2017 году в Сирии погибли 29 гуманитарных работников

Самой опасной страной для гуманитарных организаций в 2017 году стала Сирия, где погибли 29 работников, оказывавших помощь пострадавшему населению. Об этом сообщила в среду Международная организация по миграции (МОМ), передает ТАСС.

На втором месте, по информации структуры, находится Южный Судан (14 погибших). В ЦАР зарегистрировано 11 смертей, столько же - в Афганистане.

Пятую строчку в списке занимает Нигерия, где за год погибли 6 гуманитарных работников. За ней следуют Кения (4), Мексика (2), Сомали, Мали и Мьянма (по 1).

Список "самых опасных в 2017 году мест для доставки помощи" размещен в микроблоге МОМ в Twitter.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.