В Дубае в понедельник откроется самый высокий отель в мире

11 февраля 2018 09:59 (UTC+04:00)

Самый высокий отель в мире открывается в Дубае в понедельник, передает РИА Новости со ссылкой на эмиратское издание Khaleej Times.

До этого момента рекорд по высоте среди отелей принадлежал также дубайскому гостиничному комплексу — JW Marriott Marquis. Высота каждой из двух 72-этажных башен составляет 355 метров.

Новый отель-рекордсмен Gevora также расположен на центральном шоссе Sheikh Zayed Road. Его высота составляет 356 метров, число этажей — 75.

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Azernews Newspaper
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