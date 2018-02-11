В Дубае в понедельник откроется самый высокий отель в мире

Самый высокий отель в мире открывается в Дубае в понедельник, передает РИА Новости со ссылкой на эмиратское издание Khaleej Times.

До этого момента рекорд по высоте среди отелей принадлежал также дубайскому гостиничному комплексу — JW Marriott Marquis. Высота каждой из двух 72-этажных башен составляет 355 метров.

Новый отель-рекордсмен Gevora также расположен на центральном шоссе Sheikh Zayed Road. Его высота составляет 356 метров, число этажей — 75.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.