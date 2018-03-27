Граждан Египта, не пришедших на президентские выборы, оштрафуют

27 марта 2018 18:05 (UTC+04:00)

Власти Египта будут штрафовать граждан, которые не найдут время, чтобы проголосовать на выборах президента страны, пишет официальное информагентство МЕНА со ссылкой на высокопоставленный судебный источник, передает РИА Новости.

"Закон гласит, что каждый избиратель, который откажется от участия в голосовании на президентских выборах, может быть оштрафован на сумму не выше 500 египетских фунтов (порядка 30 долларов)", — сообщил он.

Источник добавил, что речь идет о тех избирателях, кто внесен в списки, но не явился на участок без уважительной причины.

В Египте во вторник второй день проходят президентские выборы. Всего в избирательных списках значатся порядка 60 миллионов граждан страны. В провинциях Египта работают свыше 13 тысяч избирательных комиссий. Выборы президента продлятся еще один день и завершатся 28 марта в девять часов вечера.

Жители Египта выбирают будущего главу государства из двух кандидатов. На пост президента претендуют нынешний лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, а также малоизвестный политик, лидер партии "Аль-Гэд" (Завтра) Муса Мустафа Муса.

Ожидается, что результаты голосования обнародуют 2 апреля.

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