ООН будет настаивать, чтобы ОЗХО выполнила свою работу в Думе

ООН будет настаивать, чтобы ОЗХО выполнила свою работу в сирийской Думе, заявил по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым спецпосланник генсека ООН по САР Стаффан де Мистура, передает РИА Новости.

"Что касается миссии ОЗХО, то мы в секретариате ООН настаиваем и продолжим настаивать, чтобы эта миссия выполнила свою работу как можно быстрее, без промедления",- сказал де Мистура журналистам.

"Нам нужно быстрее расследовать эту предполагаемую химическую атаку, чтобы вернуться к основам. А основы — это снижение напряженности, переход к политическому процессу. Мы должны сделать все, чтобы Сирия не стала местом для геополитических игр. Это не нужно ни Сирии, ни остальному миру",- добавил де Мистура.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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