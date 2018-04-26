От ударов коалиции в Сирии и Ираке с 2014 года погибли 883 мирных жителя

В результате ударов коалиции во главе с США в Сирии и Ираке с 2014 года погибли 883 мирных жителя, говорится в отчете коалиции, передает РИА Новости.

"К настоящему моменту, основываясь на доступной информации, по оценке Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR), не менее 883 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой.

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