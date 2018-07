Объединенные Арабские Эмираты объявили о том, что им удалось побить рекорд Гиннеса и сделать самый большой пазл в мире из 12 тысяч кусков, сообщает РИА Новости со ссылкой на Upi.

Пазл с изображением основателя ОАЭ шейха Зайда ибн Султана Аль Нахайяна занимает площадь в шесть тысяч квадратных метров.

Предыдущий рекорд, установленный в 2002 году, принадлежал Нидерландам и пазлу площадью в 5 260 квадратных метров.

