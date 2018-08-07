Саудовская ПВО перехватила баллистическую ракету, выпущенную со стороны Йемена

Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила в понедельник баллистическую ракету, выпущенную мятежниками-хуситами со стороны Йемена. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, ракета была сбита и уничтожена на подлете к провинции Наджран на юге королевства.

В свою очередь подконтрольные хуситам СМИ утверждают, что баллистическая ракета типа "Бадр-1" поразила базу ВМС королевства "Аль-Ваджиб" в районе Наджран.

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