Число погибших при ударе аравийской коалиции в Йемене возросло до 50

9 августа 2018 21:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере 50 человек погибли, в том числе дети, 77 получили ранения в четверг в результате бомбардировки ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в провинции Саада на северо-западе Йемена. Об этом, как передает ТАСС, передает агентство Associated Press со ссылкой на подконтрольный хуситам (мятежному формированию "Ансар Аллах") телеканал Al Massira.

Ранее сообщалось, что жертвами налета ВВС аравийской коалиции в Сааде стали 43 человека, свыше 60 получили ранения. По данным агентства SABA, большинство погибших - дети, так как удар пришелся по автобусу с учащимися.

Между тем официальный представитель ведомой Саудовской Аравией коалиции сообщил, что истребители альянса нанесли удар по объекту хуситов, откуда в среду была запущена баллистическая ракета в сторону саудовской провинции Джизан.

По данным Международного комитета Красного Креста, который оказывает поддержку больнице в Сааде, в результате удара коалиции погибли 29 детей, 48 человек, 30 из которых - дети, получили ранения.

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