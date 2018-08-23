При ударе коалиции в Йемене погибли 26 мирных жителей

26 человек, среди которых в основном дети, погибли в Йемене в результате удара ВВС арабской коалиции по колонне с беженцами из Ходейды, передает РИА Новости со ссылкой на принадлежащий йеменским мятежникам-хуситам телеканал "аль-Масира".

По данным СМИ, автомобильная колонна с беженцами была атакована авиацией коалиции в районе населённого пункта Эд-Дурайхими. Согласно источникам "аль-Масиры", погибло 22 ребенка и 4 женщины.

Представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене Мирелла Ходейб 10 августа сообщила РИА Новости, что десятки людей, большинство из которых дети, пострадали после атаки на автобус в районе рынка Дахян в городе Саада на северо-западе Йемена. МККК позднее сообщил в Twitter, что погибли не менее 50 человек, 77 получили ранения.

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