В Гималаях пропал вертолет с шестью пассажирами

8 сентября 2018 12:48 (UTC+04:00)

Вертолет компании Altitude Air, на борту которого, помимо пилота, находились шесть человек, пропал в Гималаях в районе Дхадинг в центральном Непале утром в субботу, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Himalayan Times.

По данным издания, вертолет перевозил пациента из деревни Самогон в Катманду, где должен был приземлиться в 8.18 утра по местному времени.

По словам управляющего директора Altitude Air Нимы Нуру Шерпа, вертолет AS350B3e под управлением крайне опытного пилота-спасателя в чине старшего капитана пропал в 8.00 утра. На борту находились шесть пассажиров, в том числе один японский турист и пять непальцев.

Команда спасателей уже отправлена на поиски. Как сообщил генеральный директор Международного аэропорта Трибхуван Радж Кумар Чхетри, судьба вертолета и людей на борту до сих пор неизвестна. Подробности инцидента выясняются.

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