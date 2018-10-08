Завершается вывод тяжелых вооружений в Идлибе

8 октября 2018 15:57 (UTC+04:00)

Вывод тяжелых вооружений в зоне соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе завершится в течение понедельника. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Отмечается, что минувшей ночью оппозиция ускорила работу по отводу вооружений, в частности, минометов, гаубиц, ракетных установок залпового огня. В течение сегодняшнего дня, по расчетам турецкой стороны, которая занимается координацией, вывод будет завершен.

В то же время Генштаб ВС Турции, по информации агентства, направил к демилитаризованной зоне в Идлибе бронетехнику и вооружение, которые будут заняты в патрулировании территории в соответствии с сочинскими договоренностями.

На встрече в Сочи 17 сентября 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе демилитаризованную зону. Оттуда должны вывести тяжелое вооружение, а саму зону будут контролировать российские и турецкие военные патрули.

Напомним, Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.

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