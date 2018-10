Саудовская Аравия дополнительно поставит индийским компаниям в ноябре 4 миллиона баррелей сырой нефти. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его информации, четыре индийские компании Reliance Industries Ltd, Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL), Bharat Petroleum Corp. и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL) запросили поставку в ноябре дополнительно по 1 миллиону баррелей нефти.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.