В Саудовской Аравии разбился военный самолет

16 октября 2018 09:41 (UTC+04:00)

Самолет королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение на северо-западе королевства, в результате чего погиб его экипаж. Об этом во вторник сообщает РИА Новости со ссылкой на Саудовское агентство новостей SPA.

Источник агентства уточнил, что катастрофа учебного самолета Hawk произошла при проведении тренировочного полета на северо-западе королевства.

Саудовские власти начали расследование, чтобы установить причину крушения.

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