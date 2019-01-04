Cирийская армия нанесла удары по базам террористов в провинциях Хама и Идлиб

Артиллерия сирийской армии открыла в пятницу огонь по базам террористов, расположенным на стыке провинций Хама и Идлиб. Как сообщило агентство SANA, массированные удары были нанесены в ответ на нападения бандформирований на позиции правительственных сил у границы демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации SANA, оборонительные рубежи сирийских войск к северу от административного центра Хама (220 км от Дамаска) пытались атаковать боевики из "Туркестанской исламской партии" - экстремистской организации, состоящей из наемников-уйгуров. Ранее они неоднократно обстреливали мирные селения, находящиеся под защитой сирийских военнослужащих.

Как отметило агентство, в результате ударов уничтожены командные пункты и лагеря боевиков в окрестностях города Джиср-эш-Шугур и в районе Эль-Бана. Противник понес потери убитыми и ранеными.

Отряды "Туркестанской исламской партии" проникли в Сирию через турецкую границу и удерживают в своих руках с 2014 года несколько населенных пунктов на севере страны, включая город Джиср-эш-Шугур на горном перевале, через который проходит стратегическое шоссе Алеппо - Латакия. Численность отрядов уйгуров оценивается в 7 тыс. человек.

Ранее террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" и других союзных с ней радикальных формирований отвергли требование Анкары покинуть районы у линии соприкосновения с сирийскими войсками в провинции Идлиб и пограничных с ней Алеппо, Латакии и Хаме. В этом регионе на северо-западе Сирии должна быть создана демилитаризованная зона в соответствии с достигнутыми в Сочи 17 сентября 2018 года договоренностями между президентами России и Турции.

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