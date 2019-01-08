ОЗХО направила экспертов в Сирию для расследования предполагаемой химатаки под Алеппо

8 января 2019 20:22 (UTC+04:00)

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлены в Сирию для расследования возможного применения химического оружия под Алеппо. Об этом сообщила во вторник официальный представитель организации Депти Чоубей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, "24 ноября 2018 года ОЗХО получила информацию относительно возможного применения химоружия под Алеппо и начала следить за ситуацией". Гендиректор организации Фернандо Ариас "проинформировал членов ОЗХО о возможном инциденте и призвал все стороны, обладающие какой-либо информацией на этот счет, поделиться ею с Техническим секретариатом".

"В начале декабря [2018 года] передовая группа была размещена в Сирии для сбора дополнительной информации, - отметила Чоубей. - С этого момента идут консультации с сирийскими властями. Эксперты Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии прибыли в страну в начале января". Специалисты, подчеркнула официальный представитель, "продолжат независимо собирать и анализировать информацию и сообщат о результатах своей работы государствам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия". Она также заверила, что "для обеспечения безопасности сотрудников ОЗХО принимаются все необходимые меры".

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