В промышленную зону Алеппо вернулись первые производства

Текстильная фабрика и производство дезинфицирующих средств возобновили свою работу в промышленной зоне Лераймун на северо-западе Алеппо, сообщили журналистам сотрудники предприятий, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

До войны в районе Лераймун располагался крупный промышленный кластер, но сейчас он лежит в руинах. Предприниматели расчищают завалы своими силами и приводят в порядок цеха.

Первые производства - ткацкая фабрика и фармацевтическая компания, эвакуированная на время войны в Латакию, вернулись в Лераймун совсем недавно.

"Мы поставляем нашу продукцию в больницы, гостиницы, везде, где требуются чистящие средства. В среднем за день мы производим тысячу литров", - рассказал журналистам директор фармацевтического производства Мухаммед Амерсбахгы.

По его словам, собственник предприятия пока не готов возвращать сюда дорогостоящее оборудование для синтеза сложных препаратов. По его словам, прежде нужно подготовить помещения, поэтому пока компания сосредоточилась на производстве средств для дезинфекции.

Вторая работающая точка в разрушенном Лераймуне - это текстильная фабрика. Несмотря на то, что и здание, и оборудование сильно пострадали во время войны, сотрудники делают все возможное, чтобы реанимировать предприятие своими силами.

"Когда мы вернулись сюда, все было разбито, пришлось начать все с нуля. До войны у нас было 30 станков из Китая и Европы. Сейчас у нас работает только 17 станков, остальные починить уже не получится", - рассказал журналистам старший аппаратчик текстильного цеха Вахид Аль-Омар.

Он отметил, что каждый из 17 восстановленных станков производит за смену около 200 метров полотна.

В декабре 2016 года Алеппо был полностью освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.

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