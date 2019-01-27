МАГАТЭ обсудила в Египте строительство первой в стране АЭС

Делегация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обсуждает в Египте проект строительства первой атомной электростанции эд-Дабаа, ее безопасность и дальнейшие планы Каира по развитию мирной атомной энергии. Об этом, как передает Trend, сообщил РИА Новости официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Айман Хамза.

"Визит делегации МАГАТЭ проходит в рамках совместной координации с Египтом в области мирного использования атомной энергии", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что приезд экспертов МАГАТЭ - это "важный подготовительный шаг для получения необходимых технических лицензий для начала строительства (станции – ред.) и ознакомления агентства с предварительным докладом по атомной безопасности PSAR (Preliminary Safety Analysis Report)".

Хамза добавил, что реализация проекта идет по графику. "Закончено строительство подготовительной инфраструктуры. Ожидается, что строительство реакторов стартует во второй половине 2020 года после получения всех лицензий", - отметил представитель минэнерго Египта.

В то же время, как уточняет египетская газета "Аль-Баваба", делегация МАГАТЭ обсуждает в Египте в том числе документацию по приемке площадки под строительство эд-Дабаа с точки зрения ее безопасности для окружающей среды и соответствия международным требованиям. По словам заместителя главы национального Управления по ядерному и радиационному контролю Абу Бакра Рамадана, на которого ссылается издание, все проведенные исследования "сошлись во мнении, что площадка эд-Дабаа подходит на 100%".

Визит делегации, которая состоит из пяти специалистов МАГАТЭ, продлится до конца января. Ожидается, что специалисты подготовят доклад для его представления в Совет МАГАТЭ.

АЭС в районе эд-Дабаа будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Планируется, что первый блок атомной станции будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

Старт реализации проекта был дан в декабре 2017 года, когда в Каире были подписаны акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство этой АЭС. Общий объем контрактов (около 60 миллиардов долларов) стал рекордным в истории мировой атомной отрасли.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.