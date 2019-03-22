ЛАГ поддержала права Сирии на Голанские высоты

Лига арабских государств всецело поддерживает право Сирии на оккупированные Израилем Голанские высоты, заявил в четверг вечером генеральный секретарь организации Ахмед Абуль Гейт, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

По его словам, любое признание суверенитета Израиля над сирийскими Голанами не делает его обязательным для других сторон.

"Лига арабских государств всецело поддерживает сирийское право на свою оккупированной территорию, у нас есть четкая позиция, основанная на резолюциях по этому вопросу", - сказал Абуль Гейт.

Он также добавил, что Голаны являются оккупированной сирийской территорией согласно международному праву, резолюциям ООН, Совета Безопасности.

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