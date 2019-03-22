ЛАГ поддержала права Сирии на Голанские высоты

22 марта 2019 01:29 (UTC+04:00)

Лига арабских государств всецело поддерживает право Сирии на оккупированные Израилем Голанские высоты, заявил в четверг вечером генеральный секретарь организации Ахмед Абуль Гейт, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

По его словам, любое признание суверенитета Израиля над сирийскими Голанами не делает его обязательным для других сторон.

"Лига арабских государств всецело поддерживает сирийское право на свою оккупированной территорию, у нас есть четкая позиция, основанная на резолюциях по этому вопросу", - сказал Абуль Гейт.

Он также добавил, что Голаны являются оккупированной сирийской территорией согласно международному праву, резолюциям ООН, Совета Безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Евросоюз не признает Голаны частью Израиля - заявление
Европа 01:22
Турция осудила намерение США признать Голаны частью Израиля
Турция 00:51
Джимми Картер - самый долгоживущий американский экс-президент
США 21 марта 22:33
США ввели санкции в отношении двух китайских компаний
США 21 марта 22:31
США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами - Трамп
США 21 марта 21:38
Два российских истребителя вынудили бомбардировщик США удалиться от границы РФ
Россия 21 марта 12:41
Лента новостей
Евросоюз не признает Голаны частью Израиля - заявление
Европа 01:22
Турция осудила намерение США признать Голаны частью Израиля
Турция 00:51
Хорваты сравняли счет в матче против команды Азербайджана (ВИДЕО) (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Общество 00:40
В Ираке в связи с крушением парома на Тигре объявили национальный траур
Другие страны 00:22
Макрон встретится с Меркель и Си Цзиньпином в Париже 26 марта - СМИ
Европа 00:19
Число погибших в результате циклона в Мозамбике достигло 242
Другие страны 21 марта 23:30
УЕФА оштрафовал Роналду за повтор жеста Симеоне
Европа 21 марта 23:29
ЕС готов дать отсрочку по Brexit только до 22 мая - СМИ
Европа 21 марта 23:13
Си Цзиньпин прибыл в Италию
Китай 21 марта 23:08