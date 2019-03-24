Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Сане

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по двум позициям повстанцев-хуситов в йеменской столице Сане, которые повстанцы используют для хранения беспилотников. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Al-Arabiya.

"Удары нанесены по двум позициям, которые хуситы используют для хранения беспилотников в террористических операциях", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Телеканал также сообщает, что, по заявлению коалиции, удары согласуются с международным и гуманитарным правом, и были приняты меры для защиты мирных жителей.

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