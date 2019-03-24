Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Сане

24 марта 2019 02:45 (UTC+04:00)

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по двум позициям повстанцев-хуситов в йеменской столице Сане, которые повстанцы используют для хранения беспилотников. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Al-Arabiya.

"Удары нанесены по двум позициям, которые хуситы используют для хранения беспилотников в террористических операциях", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Телеканал также сообщает, что, по заявлению коалиции, удары согласуются с международным и гуманитарным правом, и были приняты меры для защиты мирных жителей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене атаковала авиабазу мятежников
Арабские страны 23 марта 09:53
Ученые рассказали, от чего зависит счастье
Другие страны 21 марта 05:16
В Йемене при ударе саудовской коалиции погибли четыре человека
Арабские страны 24 февраля 16:45
МИД Великобритании приветствует прогресс в урегулировании конфликта в Йемене
Европа 19 февраля 03:30
СМИ: Палата представителей США приняла резолюцию о прекращении поддержки Эр-Рияда в Йемене
США 14 февраля 07:03
Арабская коалиция нанесла удар по складам беспилотников в Сане
Арабские страны 9 февраля 04:01
Лента новостей
Канада выделила $2,6 млн на оказание помощи пострадавшим от циклона в Африке
Другие страны 03:59
В Испании задержали пожилых грабителей банков, готовивших очередной налет
Европа 03:35
В Мадриде прошел митинг с требованием провести новый референдум по Brexit
Европа 03:11
Сборная Испании победила норвежцев в матче отборочного турнира ЧЕ-2020
Спорт 02:25
ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире
Другие страны 02:13
Еще одно судно потеряло ход у берегов Норвегии
Европа 01:47
Два человека пострадали при крушении вертолета в Норвегии
Европа 01:26
На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги
Другие страны 01:09
В шести провинциях Таиланда объявили тревогу цунами
Другие страны 00:47