Штаб ВС правительства Сараджа подтвердил удары по армии Хафтара к югу от Триполи

Штаб Вооруженных сил Правительства национального согласия (ПНС) Ливии подтвердил нанесение авиаударов по расположениям Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара к югу от Триполи. Соответствующее заявление сделал в субботу назначенный главой ПНС Фаизом Сараджем официальный представитель проправительственной армии полковник ВВС Мухаммед Кануно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили приказ о проведении разведывательных и боевых полетов и повышении боеготовности и выполнили его, что будем делать и впредь", - цитирует Кануно газета Al Ayam. Он подтвердил, что ВВС, базирующиеся на базе в Мисурате, провели рейды в населенных пунктах Гарьян и Мизда в 80 и 130 км к югу от столицы.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил об обстреле проправительственной авиацией позиций ЛНА в Гарьяне. Использование авиации для "защиты гражданского населения" санкционировал Сарадж.

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