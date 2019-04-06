Египет призвал все стороны конфликта в Ливии к сдержанности

6 апреля 2019 15:33 (UTC+04:00)

Египет призывает все стороны конфликта в Ливии проявить сдержанность, об этом в субботу на встрече со своим российским коллегой заявил глава МИД Египта Самех Шукри, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Египет призывает все стороны конфликта в Ливии проявить сдержанность", - сказал Шукри на совместной с российским министром пресс-конференции.

Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар в четверг приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Источник РИА Новости в ЛНА сообщил, что армия Хафтара без боев заняла несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Эс-Свани. Кроме того, мэр ливийского города Гарьян, расположенного на ведущей к столице Триполи трассе, заявил РИА Новости, что город был занят военными Хафтара также без столкновений.

В свою очередь глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ применить силу в случае необходимости после сообщений, что ЛНА установила контроль над городами к югу и западу от Триполи.

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