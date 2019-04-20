ВВС аравийской коалиции нанесли удар по позициям беспилотников в Сане

Боевые самолеты аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесли удар по позициям сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), где были сосредоточены беспилотные летательные аппараты. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал Sky News Arabia.

По имеющимся данным, ВВС атаковали несколько хранилищ, в которых находились дроны, на территории военного лагеря в столице Йемена - городе Сане. Ранее этот лагерь, расположенный близ бывшего президентского дворца, использовался в качестве базы отрядами йеменской Национальной гвардии.

Как указала коалиция, в результате операции было уничтожено хранилище с беспилотниками.

Комментариев по этому поводу со стороны движения "Ансар Аллах" не поступало.

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