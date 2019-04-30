Военные США прибыли в Ливию из Туниса

30 апреля 2019 18:33 (UTC+04:00)

Американские военные прибыли в город Мисрата на северо-западе Ливии к востоку от столицы страны Триполи, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным источника, военные прибыли в город из Туниса. Между тем, неназванный источник в силах безопасности сообщил, что американские силы прибыли в город через морской порт Мисраты на скоростных резиновых катерах. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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