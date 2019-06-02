В Ракке десять человек погибли при подрыве автомобиля

2 июня 2019 01:54 (UTC+04:00)

Десять человек стали жертвами подрыва автомобиля в сирийском городе Ракка, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники в городе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Десять человек погибли при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля в Ракке", - сообщается в Twitter телеканала.

Ракка в настоящий момент контролируется отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF), сотрудничающих с международной коалицией во главе с США.

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