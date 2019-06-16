Боевики обстреляли две сирийские провинции и город Алеппо

16 июня 2019 23:07 (UTC+04:00)

Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано за сутки в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в городе Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба, Кесаб, Ардаш-Даг, Кинсибба, Руейсет-Искандер, Ройс-Услейман, Айн-эль-Ашра, Сафсафа и Ройсет-Рушу провинции Латакия, Хайялин, Хуайз и Каркад провинции Хама, а также района научно-исследовательского центра в городе Алеппо", - заявил Бакин.

Кроме того, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Магрит провинции Латакия и Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор, нуждающимся жителям передали одну тысячу продовольственных наборов.

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