Боевики в Сирии обстреляли за сутки 10 населенных пунктов

23 июня 2019 00:50 (UTC+04:00)

Боевики за последние сутки обстреляли 10 населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Алеппо. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Санджека (дважды), Ардаш-Даг, Бейт-Джнауро, Мамухия, Кинсибба, Сафсафа, Хамрат, Нахшебба провинции Латакия, Эль-Бурайдж и Халаб-эль-Ждалид провинции Алеппо", - отметил он.

Бакин также указал, что продолжается работа по восстановлению инфраструктуры и созданию условий для возвращения беженцев. "По состоянию на 21 июня, восстановлено 31882 жилых домов, 866 образовательных и 175 медицинских учреждений. Отремонтировано 1061,6 км автомобильных дорог", - сказал он.

За прошедшие сутки Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

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