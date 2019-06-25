С начала боев под Триполи в Ливии погибли 739 человек

25 июня 2019 23:30 (UTC+04:00)

Почти 740 человек погибли, более 4,4 получили ранения в результате боев в ливийском Триполи, говорится в сообщении подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 691 погибшем и 4012 раненых.

Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

"В результате вооруженного конфликта в столице Ливии 739 человек погибло, в том числе 41 мирный житель, 4407 получили ранения, среди них 137 мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге организации в Twitter.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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