Президент Ирака исключил возможность использования своей территории для удара по Ирану

26 июня 2019 07:00 (UTC+04:00)

Багдад ни при каких обстоятельствах не позволит США использовать американские базы на территории Ирака для нанесения военного удара по Ирану. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью телекомпании CNN президент Ирака Бархам Салех, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не хотим, чтобы наша территория превращалась в промежуточный плацдарм для любых враждебных действий против какого-либо нашего соседа, включая Иран", - подчеркнул Салех. "Это определенно не является составной частью соглашения между правительством Ирака и Соединенными Штатами", - добавил он, напомнив, что войска США и антитеррористической коалиции присутствуют в Ираке по приглашению властей этой страны для выполнения "единственной задачи противодействовать" террористической группировке "Исламское государство". Срок присутствия иностранных воинских контингентов будет "зависеть от потребностей иракского правительства и анализа [оперативной обстановки] нашим командованием", - заверил Салех.

"Мы действительно обеспокоены эскалацией [напряженности между США и Ираном] и ее последствиями для Ирака. Ирак прошел ад в последние сорок лет, - продолжал Салех, назвав в качестве наиболее яркого примера борьбу с ИГ. - Мы хотим сосредоточиться на восстановлении, примирении и движении вперед, не давая затащить себя обратно в динамику конфликта. Я хочу сказать всем странам региона, а также международным игрокам о том, что стабильность и безопасность Ирака жизненно важны, и не стоит недооценивать достигнутые успехи в этом направлении", - заметил президент.

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