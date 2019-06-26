Президент Ирака исключил возможность использования своей территории для удара по Ирану

Багдад ни при каких обстоятельствах не позволит США использовать американские базы на территории Ирака для нанесения военного удара по Ирану. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью телекомпании CNN президент Ирака Бархам Салех, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не хотим, чтобы наша территория превращалась в промежуточный плацдарм для любых враждебных действий против какого-либо нашего соседа, включая Иран", - подчеркнул Салех. "Это определенно не является составной частью соглашения между правительством Ирака и Соединенными Штатами", - добавил он, напомнив, что войска США и антитеррористической коалиции присутствуют в Ираке по приглашению властей этой страны для выполнения "единственной задачи противодействовать" террористической группировке "Исламское государство". Срок присутствия иностранных воинских контингентов будет "зависеть от потребностей иракского правительства и анализа [оперативной обстановки] нашим командованием", - заверил Салех.

"Мы действительно обеспокоены эскалацией [напряженности между США и Ираном] и ее последствиями для Ирака. Ирак прошел ад в последние сорок лет, - продолжал Салех, назвав в качестве наиболее яркого примера борьбу с ИГ. - Мы хотим сосредоточиться на восстановлении, примирении и движении вперед, не давая затащить себя обратно в динамику конфликта. Я хочу сказать всем странам региона, а также международным игрокам о том, что стабильность и безопасность Ирака жизненно важны, и не стоит недооценивать достигнутые успехи в этом направлении", - заметил президент.

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