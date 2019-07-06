Боевики обстреляли город Сукейлабия в сирийской провинции Хама

6 июля 2019 04:06 (UTC+04:00)

Экстремистские группировки, базирующиеся на северо-западе Сирии, подвергли в пятницу обстрелу город Сукейлабия в провинции Хама, который находится под защитой правительственных сил. Об этом сообщило агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в результате обстрела среди мирных жителей есть убитые и раненые. Их точное число не приводится.

Артиллерия сирийской армии нанесла ответные удары по позициям боевиков на высотах Телль-Мильх и у населенного пункта Эль-Джабин, уничтожив командные пункты противника и несколько минометных установок.

Ранее сирийские военнослужащие отразили атаки террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" на район Хамамият на стыке провинций Хама и Идлиб. Войска нанесли потери боевикам в живой силе и технике, заставив их отступить.

С начала мая правительственные силы освободили свыше 20 городов и поселков на северо-западе страны, расширив зону своего контроля.

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